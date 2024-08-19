Выборы по Сузакскому округу: в ЦИК подали заявления 12 кандидатов

В Кыргызстане продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Cузакскому избирательному округу.
В ЦИК напоминают, что участовать в избирательной кампании могут граждане страны в порядке самовыдвижения или от политических партий. Партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному округу. Выдвижение завершится 22 августа.
О желании баллотироваться пока заявили 12 претендентов:
- Нурсултан Абдуллаев, генеральный директор «КРСК»
- Гулуйпа Карымшакова, работник культуры
- Юлия Лилиенталь, директор фонда «Эгамберди Хаджы»
- Ынакбек Айдаров, директор спортивной школы имени Жапарбаева
- Медербек Сапарбаев, частный предприниматель
- Мелисбек Кошалиев, частный предприниматель
- Жыргалбек Сейдахматов, председатель айылного кенеша Багыш Сузакского района
- Бейшенбек Бегматов, ИП «Бегматов»
- Манас Максутов, частный предприниматель
- Нурдин Эрматов, директор межобластного реабилитационного центра
- Санжарбек Энназаров, директор строительной компании ОсОО «Дари Строй»
- Алтынбек Кылычбаев, заместитель директора санатория «Жалал-Абад».
Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, избранный по этому одномандатному округу, добровольно сдал мандат. 17 июля он был на допросе в ГКНБ.