09:14
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

Выборы по Сузакскому округу: в ЦИК подали заявления 12 кандидатов

В Кыргызстане продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Cузакскому избирательному округу.

В ЦИК напоминают, что участовать в избирательной кампании могут граждане страны в порядке самовыдвижения или от политических партий. Партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному округу. Выдвижение завершится 22 августа.

О желании баллотироваться пока заявили 12 претендентов:

  • Нурсултан Абдуллаев, генеральный директор «КРСК»
  • Гулуйпа Карымшакова, работник культуры
  • Юлия Лилиенталь, директор фонда «Эгамберди Хаджы»
  • Ынакбек Айдаров, директор спортивной школы имени Жапарбаева
  • Медербек Сапарбаев, частный предприниматель
  • Мелисбек Кошалиев, частный предприниматель
  • Жыргалбек Сейдахматов, председатель айылного кенеша Багыш Сузакского района
  • Бейшенбек Бегматов, ИП «Бегматов»
  • Манас Максутов, частный предприниматель
  • Нурдин Эрматов, директор межобластного реабилитационного центра
  • Санжарбек Энназаров, директор строительной компании ОсОО «Дари Строй»
  • Алтынбек Кылычбаев, заместитель директора санатория «Жалал-Абад».

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, избранный по этому одномандатному округу, добровольно сдал мандат. 17 июля он был на допросе в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302412/
просмотров: 1609
Версия для печати
Материалы по теме
Сузак округу боюнча шайлоого арыздарды кабыл алуу аяктады.15 талапкер көрсөтүлдү
Сузакский избирательный округ. Претенденты на мандат депутата Жогорку Кенеша
Выборы в городские кенеши Кыргызстана пройдут по партийной системе
Опубликован закон об административно-территориальной реформе. Будут выборы
Сузак районунда шайлоо: БШКга 12 талапкер арыз берди
АТР. Выборы в местные кенеши могут пройти 17 ноября
Внесены изменения в Закон «О выборах депутатов местных кенешей»
ЦИК просит президента назначить досрочные выборы в Сузакском районе
Депутат Тазабек Икрамов добровольно сдал мандат
Предварительные итоги выборов во Франции. Блок Марин Ле Пен на третьем месте
Популярные новости
Страховой полис стал обязательным при сделках с&nbsp;недвижимостью в&nbsp;Кыргызстане Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа
Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от&nbsp;должностей Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от должностей
Запрет на&nbsp;вейпы. Президент вернул законопроект в&nbsp;Жогорку Кенеш с&nbsp;возражениями Запрет на вейпы. Президент вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается