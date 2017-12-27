В честь президента США Дональда Трампа назовут вокзал в Иерусалиме

В Израиле новую железнодорожную станцию, которую возведут в Иерусалиме недалеко от Стены плача, назовут в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Данное решение принял министр транспорта Израиля Исраэль Кац. «Стена плача — самое святое место для еврейского народа, и я решил назвать железнодорожную станцию, которая ведет к ней в честь президента Трампа за его историческое и смелое решение признать Иерусалим столицей Израиля», — подчеркнул чиновник.

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Станция станет частью скоростного железнодорожного маршрута «Тель-Авив — Иерусалим». Как отметил министр, проект расширения данной дороги — один из приоритетных в сфере транспорта.

Как отметило издание, строительство дороги началось в 2001 году и отмечено многочисленными неудачами и задержками.

Президент Дональд Трамп распорядился о подготовке к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим 6 декабря. Этим решением остались недовольны лидеры многих ближневосточных стран. В Палестине событие отметили массовыми протестами и беспорядками.