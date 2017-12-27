07:47
+2
USD 69.30
EUR 82.26
RUB 1.21
Власть

В честь президента США Дональда Трампа назовут вокзал в Иерусалиме

В Израиле новую железнодорожную станцию, которую возведут в Иерусалиме недалеко от Стены плача, назовут в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Данное решение принял министр транспорта Израиля Исраэль Кац. «Стена плача — самое святое место для еврейского народа, и я решил назвать железнодорожную станцию, которая ведет к ней в честь президента Трампа за его историческое и смелое решение признать Иерусалим столицей Израиля», — подчеркнул чиновник.

Читайте по теме
Генеральная Ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля
Станция станет частью скоростного железнодорожного маршрута «Тель-Авив — Иерусалим». Как отметил министр, проект расширения данной дороги — один из приоритетных в сфере транспорта.

Как отметило издание, строительство дороги началось в 2001 году и отмечено многочисленными неудачами и задержками.

Президент Дональд Трамп распорядился о подготовке к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим 6 декабря. Этим решением остались недовольны лидеры многих ближневосточных стран. В Палестине событие отметили массовыми протестами и беспорядками.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Генеральная Ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля
США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о непризнании статуса Иерусалима
Рождественское фото с мужем опубликовала первая леди США Меланья Трамп
Победу над ИГИЛ в Ираке и Сирии Дональд Трамп приписал США
Три женщины вновь обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах
Дональд Трамп объявил США победителями двух мировых войн
Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
Дональд Трамп готов признать Иерусалим столицей Израиля. Мусульмане возмущены
Дональд Трамп запретит пользоваться личными телефонами сотрудникам Белого дома
Дональда Трампа закидали российскими флагами в здании Конгресса
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;18-22 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 декабря
Дуйшенбек Зилалиев подал в&nbsp;отставку из-за уголовного дела о&nbsp;бомбе Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе
Премьеру не&nbsp;понравилось решение правительства: просто красивые слова Премьеру не понравилось решение правительства: просто красивые слова
Бизнес
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»