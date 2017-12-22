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Власть

Генеральная Ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

Фото из Интернета. Спорный Иерусалим, старые кварталы города

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. Об этом сообщило РИА «Новости».

За документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.

Резолюцию не поддержали США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Микронезия, Маршалловы острова, Науру, Палау и Того.

Согласно документу, «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса» Иерусалима, не имеют юридической силы и подлежат отмене.

Дональд Трамп в начале декабря признал Иерусалим столицей Израиля, а заодно подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

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Решение американского лидера приветствовал Израиль, но оно вызвало негативную реакцию многих государств мира и Палестины.

В Совете Безопасности ООН 18 декабря прошло голосование по проекту предложенной Египтом резолюции. Он признавал не имеющими юридической силы все действия, которые направлены на изменение статуса Иерусалима.

Кроме того, проект требовал воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств. Резолюцию не приняли, так как американская делегация применила право вето, все остальные члены СБ документ поддержали.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что США перестанут оказывать финансовую помощь странам, поддержавшим резолюцию. Американский постпред при ООН Никки Хейли сообщала, что документ не повлияет на решение Вашингтона перенести посольство страны в Иерусалим.

Израиль считает Иерусалим «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые в 1967 году у Иордании в ходе очередной арабо-израильской войны.

Мир аннексии не признает и считает статус города одной из сложнейших проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. Из-за этого иностранные посольства традиционно располагаются в Тель-Авиве.
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