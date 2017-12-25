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Власть

В парламенте поддержали облегчение процедуры начисления пенсий

Профильный комитет парламента поддержал поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании» в первом чтении.

Депутат Аалы Карашев отметил сложность действующего порядка назначения выплат. «Граждане обязаны предоставлять в Социальный фонд большое количество документов, получение которых требует длительного времени, финансовых затрат и сопряжено с техническими сложностями. Нужно предоставить не только копию трудовой книжки, но и сведения о зарплате, об уплате страховых взносов от всех работодателей или от компетентных органов за весь период трудовой деятельности», - сказал он.

Если гражданин проработал во множестве различных организаций, ему необходимо сделать запрос во все эти организации и получить от них сведения о размере зарплаты и уплате страховых взносов. Наибольшую трудность в этом вопросе испытывают те, кто работал в организациях и на предприятиях, которые ликвидированы и прекратили свое существование.

Предлагается, что при подаче заявления о назначении пенсии гражданин КР будет обязан предоставить трудовую книжку, а также сведения от работодателей или из компетентных органов о размере зарплаты за любые 60 месяцев непрерывного периода работы и сведения об уплате страховых взносов за это время.

Остальные обязательства по подтверждению уплаты страховых взносов за иные периоды трудовой деятельности предлагается возложить на Социальный фонд и его территориальные органы.
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