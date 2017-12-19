Экономика Кыргызстана переключилась с производства на сектор услуг

Экономика Кыргызстана переключилась с сельского хозяйства и производства на сектор услуг с низкой добавленной стоимостью. Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию глава офиса Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.
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«Кыргызстан всегда полагался на доходы от добычи золота и переводов от трудовых мигрантов. Однако это подрывает конкурентоспособность», — пояснила Болормаа Амгаабазар.
Она добавила, что переход экономики с производства на сектор услуг привел к низкой динамике ее роста.