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Власть

Экономика Кыргызстана переключилась с производства на сектор услуг

Экономика Кыргызстана переключилась с сельского хозяйства и производства на сектор услуг с низкой добавленной стоимостью. Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию глава офиса Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.

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По ее словам, Кыргызстан хорошо адаптировался в постсоветском периоде. Однако стране нужна новая модель развития для роста частного сектора, выхода экономики из тени, увеличения занятости населения.

«Кыргызстан всегда полагался на доходы от добычи золота и переводов от трудовых мигрантов. Однако это подрывает конкурентоспособность», — пояснила Болормаа Амгаабазар.

Она добавила, что переход экономики с производства на сектор услуг привел к низкой динамике ее роста.
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