13:45
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Происшествия

Видели в Бишкеке. Мужчину разыскивают с 2016 года

УВД Ленинского района Бишкека разыскивает Бакбура Нургазиева (Бекташова), 1987 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 28 марта в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка Н.А. с просьбой оказать содействие в розыске ее брата Бакбура Нургазиева.

По словам заявительницы, в 2016 году он вышел из дома в селе Таш-Добо (улица Средняя), после чего его местонахождение остается неизвестным.

По имеющейся информации, знакомые заявительницы неоднократно видели разыскиваемого в столице. Кроме того, летом 2024-го он выходил на связь по телефону, после чего она вновь прервалась.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. В настоящее время проводятся необходимые проверочные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемого.

УВД Ленинского района обращается к гражданам: «Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Бакбура Нургазиева, просьба сообщить по телефонам: 0312352947, 0312352605, 0755330310».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371076/
просмотров: 147
Версия для печати
