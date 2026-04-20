Видели в Бишкеке. Мужчину разыскивают с 2016 года

УВД Ленинского района Бишкека разыскивает Бакбура Нургазиева (Бекташова), 1987 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, 28 марта в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка Н.А. с просьбой оказать содействие в розыске ее брата Бакбура Нургазиева.
По словам заявительницы, в 2016 году он вышел из дома в селе Таш-Добо (улица Средняя), после чего его местонахождение остается неизвестным.
По имеющейся информации, знакомые заявительницы неоднократно видели разыскиваемого в столице. Кроме того, летом 2024-го он выходил на связь по телефону, после чего она вновь прервалась.
УВД Ленинского района обращается к гражданам: «Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Бакбура Нургазиева, просьба сообщить по телефонам: 0312352947, 0312352605, 0755330310».