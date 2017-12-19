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Экономика

МВФ оставил в силе прогноз по росту ВВП Кыргызстана

Фото Getty Images/AFP/M.Ngan. Офис Международного валютного фонда

Международный валютный фонд оставил в силе прогноз по росту ВВП Кыргызстана на 2017 год. Об этом сообщил сайт МВФ.

Согласно расчетам фонда, по итогам ВВП республики вырастет на 3,2 процента. В 2018 году показатель будет чуть выше — 3,3 процента. Отметим, что именно такой прогноз сделали представители миссии МВФ в начале ноября.

Прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2017 году понижен на 0,3 процента из-за ситуации на кыргызско-казахской границе.

В 2019 году фонд ожидает более значительный рост — в 4,9 процента. Это самый высокий показатель за 2016-2022 годы. Уровень инфляции в 2017-м ожидается в 3,2 процента, на следующий год она вырастет до 5,5 процента, а в 2019-м — на 5,2 процента.

Уровень госдолга по итогам 2017 года составит 57,1 процента ВВП. В 2018 году он повысится до 58,2 процента. Самый высокий показатель соотношения госдолга к ВВП ожидается в 2019-м — 58,4 процента.
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