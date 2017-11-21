В рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область Алмазбек Атамбаев проверит, как идет строительство дороги Север — Юг. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, глава государства примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Джалал-Абаде физкультурно-оздоровительного комплекса, финансируемого ПАО «Газпром».

Президент также примет участие в церемонии открытия двух многоквартирных домов для сотрудников органов внутренних дел Джалал-Абадской области.