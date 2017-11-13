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Власть

Кто может возглавить фракцию «РАЖ» в парламенте? Названы имена претендентов

Омурбек Бабанов сложил полномочия главы фракции «Республика — Ата Журт». Он прислал свое заявление, которое члены фракции рассмотрели на внеочередном заседании.

ИА «24.kg» стали известны имена потенциальных кандидатов на вакантный пост. Как сообщили во фракции, на лидерство в «РАЖ» претендуют Руслан Казакбаев, Талант Мамытов и Курманкул Зулушев. «Возможно, появятся еще кандидаты. На ближайшем заседании мы рассмотрим все заявки. Пока преждевременно говорить о том, кто именно возглавит фракцию», — подчеркнули в «РАЖ».

В отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР. Ранее ИА «24.kg» со ссылкой на собственные источники в ЖК сообщало, что один из депутатов — Алиярбек Абжалиев — проводит переговоры с членами «РАЖ», обиженными по той или иной причине на лидера, чтобы выразить ему вотум недоверия и сместить с поста главы фракции. 
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