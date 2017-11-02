Желающих разрабатывать Кара-Кече нет. Правительство меняет условия

Правительство намерено изменить условия конкурса на разработку месторождения угля Кара-Кече после двух неудачных попыток продать лицензию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев.

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По его словам, конкурс на разработку месторождения не состоялся дважды из-за отсутствия заявок. Главная проблема — высокая стоимость строительства железной дороги от месторождения до города Балыкчи. Проект оценивается в $1 миллиард. При этом проектом интересуются китайские бизнесмены и консорциум из китайско-турецких компаний.

«Сегодня правительство рассматривает возможность изменения условий конкурса. Например, предложить инвестору сначала построить ТЭЦ на карьере, а уже потом заниматься железной дорогой», — рассказал Дуйшенбек Зилалиев.

Напомним, что полный проект разработки месторождения со строительством ТЭЦ и железной дороги оценивается в $2,5 миллиарда.