Стоимость угля на юге Кыргызстана доходит до 6-7 тысяч сомов за тонну. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 2 тысячи сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Торобай Зулпукаров.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев объяснил, почему выросли цены. Оказывается, всему виной открытие границы с Узбекистаном. Чиновник пообещал, что правительство примет меры, и цены на топливо вернутся на уровень 2016 года.

Поинтересовались депутаты и возможными веерными отключениями электроэнергии этой зимой.

«В прошлом году произошла авария на Токтогульской ГЭС. В итоге были отключения электричества по всему Кыргызстану. В этом году какое состояние оборудования на станции?» — поинтересовался Торобай Зулпукаров.

Дуйшенбек Зилалиев рассказал, что сегодня все системы на Токтогульской ГЭС обновлены.

«Веерных отключений в этом году не будет», — пообещал вице-премьер.