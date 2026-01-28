Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»

Сегодня исполняется пять лет со дня принесения присяги президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. По словам заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, этот период стал «поворотным этапом» для страны.

В своем обращении Эдиль Байсалов отметил, что за пять лет Кыргызстан вышел на траекторию устойчивого развития, приняты решения, которые «вернули доверие государству» и задали новый курс для реформ.

Фото администрации президента КР. Инаугурация Садыра Жапарова

«Для меня служба в команде президента Садыра Жапарова — это большая ответственность и честь. Искренне благодарен главе государства за доверие и возможность участвовать в исторических преобразованиях», — заявил Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что ключевую роль сыграла поддержка граждан. «Наш народ мудрый и великодушный. Без его доверия, терпения и устойчивой поддержки эти достижения были бы невозможны», — отметил он.

По словам Эдиля Байсалова, впереди страну ждут более сложные задачи, поскольку национальный лидер «не намерен останавливаться на достигнутом».

«Если за прошедшие пять лет Кыргызстан изменился вдвое, то следующие пять лет принесут еще более глубокие и значимые перемены», — подчеркнул он.

В завершение чиновник выразил уверенность в движении к «процветающему и конкурентоспособному Кыргызстану» и пожелал благополучия гражданам.