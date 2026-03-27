Общество

Вдоль реки Ала-Арчи снесли 17 объектов. Очистили охранную зону

В Ленинском районе Бишкека провели обследование охранной зоны реки Ала-Арчи на участке от улицы Джунусалиева до улицы Льва Толстого. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, в рейде приняли участие городские службы, в том числе БГТС, управление капитального строительства мэрии и МП «Бишкекзеленстрой».

По итогам проверки выявлены нарушения: в пределах охранной зоны размещены объекты без соблюдения установленных норм. В результате демонтировано 17 незаконных сооружений.

В мэрии отметили, что работа по освобождению прибрежных территорий будет продолжена. Муниципальные службы намерены и дальше наводить порядок в охранных зонах водных объектов и контролировать соблюдение градостроительных и экологических требований.
