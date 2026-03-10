В ущелье Ала-Арча прошел открытый чемпионат Кыргызстана по ледолазанию, посвященный 45-летию альпинистской секции горного клуба «Скиф-Политех». Об этом сообщили организаторы — дирекция по неолимпийским видам спорта и Федерация альпинизма и спортивного лазания.

Фото Федерации альпинизма и спортивного лазания

В турнире приняли участие более 40 спортсменов из Кыргызстана, России и Казахстана.

Соревнования проходили на специально подготовленных ледовых трассах на естественном рельефе водопада Ак-Сай. Высота водопада — 70 метров. Он состоит из нескольких каскадов и расположен на высоте 2 тысячи 700 метров над уровнем моря.