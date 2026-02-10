Доходы парка «Ала-Арча» выросли в четыре раза: скоро открытие канатной дороги

В 2022-2025 годах доходы государственного природного парка «Ала-Арча» выросли с 65,8 миллиона до 262,7 миллиона сомов — почти в четыре раза. Об этом сообщает управделами президента.

По его данным, резкий рост связан с цифровизацией, повышением прозрачности управления и активным развитием туристической инфраструктуры. За последние годы на территории парка появились новые объекты:

коттеджи и гостиница;

банные комплексы;

рестораны и расширенные рекреационные сервисы.

В 2024-м комплекс «Теплые ключи» передан на баланс парка, что позволило расширить возможности для экологического и оздоровительного туризма. В ближайшее время ожидается запуск канатной дороги, продолжается строительство родельбана. Длина канатной дороги составит 1 тысячу метров.

С 1 мая 2025 года въезд обычного автотранспорта на территорию парка «Ала-Арча» запрещен. Разрешено передвижение только пешком и на электромобилях. Власти отмечают, что эта мера улучшила качество обслуживания и сделала пребывание посетителей более безопасным и комфортным.