16:24
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Доходы парка «Ала-Арча» выросли в четыре раза: скоро открытие канатной дороги

В 2022-2025 годах доходы государственного природного парка «Ала-Арча» выросли с 65,8 миллиона до 262,7 миллиона сомов — почти в четыре раза. Об этом сообщает управделами президента.

По его данным, резкий рост связан с цифровизацией, повышением прозрачности управления и активным развитием туристической инфраструктуры. За последние годы на территории парка появились новые объекты:

  • коттеджи и гостиница;
  • банные комплексы;
  • рестораны и расширенные рекреационные сервисы.

В 2024-м комплекс «Теплые ключи» передан на баланс парка, что позволило расширить возможности для экологического и оздоровительного туризма. В ближайшее время ожидается запуск канатной дороги, продолжается строительство родельбана. Длина канатной дороги составит 1 тысячу метров. 

С 1 мая 2025 года въезд обычного автотранспорта на территорию парка «Ала-Арча» запрещен. Разрешено передвижение только пешком и на электромобилях. Власти отмечают, что эта мера улучшила качество обслуживания и сделала пребывание посетителей более безопасным и комфортным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361380/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Новый Ошский рынок. При мэрии создадут комиссию для работы с торговцами
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
В парке «Ала-Арча» мужчина травмировал ногу: на помощь пришли спасатели МЧС
В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса
Мэрия: Мозаика «Встреча гостей» демонтирована по указанию управделами президента
В управлении делами президента Кыргызстана произошли кадровые перестановки
Доходы структур управделами президента Кыргызстана выросли в 30 раз с 2020 года
Полномочия Госцентра по регистрации транспорта расширили в Кыргызстане
Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку
В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super&nbsp;4 Wrestling Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
Двадцать процентов кешбэка за&nbsp;ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
10 февраля, вторник
16:21
«Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14» «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельско...
16:17
Доходы парка «Ала-Арча» выросли в четыре раза: скоро открытие канатной дороги
16:00
Кто и когда «убил» либеральный международный порядок — версия Foreign Policy
15:41
В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушениями
15:32
Юрист назвала единственное основание для досрочных выборов президента