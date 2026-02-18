Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в открытии гондольной канатной дороги в природном парке «Ала-Арча».

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что развитие современной туристической инфраструктуры является одним из приоритетов государственной политики.

«Наша цель — полностью раскрыть туристический потенциал страны и сделать Кыргызстан узнаваемым в мире в сфере горного туризма», — подчеркнул Садыр Жапаров.

По его словам, за последние годы в «Ала-Арче» была полностью обновлена инфраструктура, созданы современные и комфортные условия для туристов. Новая канатная дорога протяженностью 1 километр способна перевозить до тысячи человек в час и открывает новые возможности как для граждан страны, так и для иностранных гостей.

Канатная дорога построена известной австрийской компанией Doppelmayr. Та же компания участвует в строительстве подъемников на крупном горнолыжном комплексе «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области.

Президент сообщил, что в рамках второго этапа проект будет расширен — протяженность маршрута составит 12 километров, что позволит охватить труднодоступные и живописные участки национального парка.

Кроме канатной дороги, в «Ала-Арче» строятся современные коттеджи, родельбан, планируется ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля с бассейном.

Глава государства также привел данные о росте доходов парка: если в 2020 году они составляли 29 миллионов сомов, то в 2025-м превысили 262 миллиона сомов — рост почти в девять раз. По его словам, это стало возможным благодаря цифровизации и прозрачной системе управления.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство открыто для инвесторов и продолжит создавать благоприятные условия для бизнеса. Он напомнил о введенном моратории на необоснованные проверки предпринимателей и вновь призвал силовые структуры не оказывать давления на бизнес.

Президент выразил уверенность, что реализация туристических проектов увеличит поток туристов, создаст новые рабочие места и внесет значительный вклад в экономический рост.

«Давайте докажем миру, что Кыргызстан — страна величественных гор, где обитает снежный барс, и лучших возможностей для отдыха», — заявил глава государства.