15:55
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров: Наша цель — сделать Кыргызстан центром горного туризма

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в открытии гондольной канатной дороги в природном парке «Ала-Арча».

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что развитие современной туристической инфраструктуры является одним из приоритетов государственной политики.

«Наша цель — полностью раскрыть туристический потенциал страны и сделать Кыргызстан узнаваемым в мире в сфере горного туризма», — подчеркнул Садыр Жапаров.

По его словам, за последние годы в «Ала-Арче» была полностью обновлена инфраструктура, созданы современные и комфортные условия для туристов. Новая канатная дорога протяженностью 1 километр способна перевозить до тысячи человек в час и открывает новые возможности как для граждан страны, так и для иностранных гостей.

Канатная дорога построена известной австрийской компанией Doppelmayr. Та же компания участвует в строительстве подъемников на крупном горнолыжном комплексе «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области.

Президент сообщил, что в рамках второго этапа проект будет расширен — протяженность маршрута составит 12 километров, что позволит охватить труднодоступные и живописные участки национального парка.

Кроме канатной дороги, в «Ала-Арче» строятся современные коттеджи, родельбан, планируется ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля с бассейном.

Глава государства также привел данные о росте доходов парка: если в 2020 году они составляли 29 миллионов сомов, то в 2025-м превысили 262 миллиона сомов — рост почти в девять раз. По его словам, это стало возможным благодаря цифровизации и прозрачной системе управления.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство открыто для инвесторов и продолжит создавать благоприятные условия для бизнеса. Он напомнил о введенном моратории на необоснованные проверки предпринимателей и вновь призвал силовые структуры не оказывать давления на бизнес.

Президент выразил уверенность, что реализация туристических проектов увеличит поток туристов, создаст новые рабочие места и внесет значительный вклад в экономический рост.

«Давайте докажем миру, что Кыргызстан — страна величественных гор, где обитает снежный барс, и лучших возможностей для отдыха», — заявил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362545/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры
Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам
Чиновникам запретили зарубежные счета и сделки с родственниками
Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Проект «Акылман» станет кузницей новой элиты: ставка на единый Кыргызстан
Президент пообещал не допустить раскола по линии север — юг и продолжить реформы
«ОПГ больше нет, но воровать не дам»: президент сделал заявление о криминале
Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева
Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;началом Рамазана и&nbsp;дарит 30&nbsp;ночей безлимита Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026&nbsp;&mdash; в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;SAIMA + O!TV Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
18 февраля, среда
15:43
Почти 10 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок изъяли в Манасе Почти 10 тысяч пачек табачной продукции без акцизных ма...
15:35
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
15:27
На Камбаратинской ГЭС-2 начали монтаж конструкций для нового гидроагрегата
15:15
Депутат предлагает присвоить Чолпон-Ате статус туристического города
15:09
Климатический агропроект на $4,5 миллиона запустили в Кыргызстане