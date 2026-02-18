Шестьсот сомов за подъем: в парке «Ала-Арча» открывают канатную дорогу

Канатная дороге в парке «Ала-Арча» заработает с 21 февраля. Об этом сообщил журналистам глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, стоимость подъема составит 600 сомов.

Каныбек Туманбаев добавил, что строительство продолжения канатной дороги начнут в ближайшее время. В целом, по его словам, расходы на развитие инфраструктуры ущелья составили $70 миллионов.

Управделами президента рассказал, что в мае строительство инфраструктуры пятизвездочного отеля полностью завершится, построят ресторан и бассейн. «Также планируем в этом году между двумя горами перекинуть стеклянный мост — это будет масштабный проект», — сказал он.