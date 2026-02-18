17:27
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Общество

Шестьсот сомов за подъем: в парке «Ала-Арча» открывают канатную дорогу

Канатная дороге в парке «Ала-Арча» заработает с 21 февраля. Об этом сообщил журналистам глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, стоимость подъема составит 600 сомов.

Каныбек Туманбаев добавил, что строительство продолжения канатной дороги начнут в ближайшее время. В целом, по его словам, расходы на развитие инфраструктуры ущелья составили $70 миллионов.

Управделами президента рассказал, что в мае строительство инфраструктуры пятизвездочного отеля полностью завершится, построят ресторан и бассейн. «Также планируем в этом году между двумя горами перекинуть стеклянный мост — это будет масштабный проект», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362568/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Наша цель — сделать Кыргызстан центром горного туризма
Доходы парка «Ала-Арча» выросли в четыре раза: скоро открытие канатной дороги
В парке «Ала-Арча» мужчина травмировал ногу: на помощь пришли спасатели МЧС
В природном парке «Ала-Арча» запустили канатную дорогу в тестовом режиме
В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
Сказочная «Ала-Арча»: первый снег превратил парк в зимнюю сказку
Минстрой одобрил первую очередь канатной дороги «Ала-Тоо Резорт»
В Ала-Арче туристы и горожане застряли под дождем из-за отсутствия автобусов
В Ала-Арче идет установка канатной дороги
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
17:27
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР д...
17:26
Жители Бишкека пожаловались на остановку рядом со свалкой на улице Малдыбаева
17:24
Современные «умные» прожекторы с Wi-Fi устанавливают в Бишкеке
17:17
За отопительный сезон на теплосетях Бишкека произошло 63 аварии
17:12
ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора