В Совет по отбору судей поддержали кандидатуру Аликбека Арзиева

Парламентская фракция «Кыргызстан» на заседании поддержала кандидатуру Аликбека Арзиева в Совет по отбору судей.

Как рассказал депутат Алмазбек Баатырбеков, всего во фракцию поступило 3 заявления от трех кандидатов, на заседание не явился один из них.

Претендент на должность члена Совета по отбору судей Канатбек Тургунбеков взял самоотвод и поддержал кандидата Аликбека Арзиева, после чего депутаты проголосовали за последнего.

Как рассказал сам Аликбек Арзиев, он 1965 года рождения, уроженец Аксыйского района Джалал-Абадской области, образование высшее, кандидат юридических наук, имеет 30-летний стаж работы в органах прокуратуры и суда.

Напомним, всего Совет по отбору судей состоит из 9 членов, из которых 6 человек выдвигает Жогорку Кенеш, еще трех кандидатов - Совет судей.