Эсен Усубалиев: Кыргызстан всегда находился под диктатом соседних стран

Кыргызстан всегда находился под диктатом соседних стран. Об этом сегодня на круглом столе сообщил директор аналитического центра «Разумные решения» Эсен Усубалиев.

По его словам, Центральная Азия так и не смогла стать сформировавшимся регионом. Все события, которые его формировали, были извне. Центральная Азия не могла генерировать идеи, которые привели бы к успешным результатам.

Страны вступают в союзы, взаимоотношения основаны на диктате сил. Кыргызстан всегда испытывал диктат со стороны Узбекистана — вода, границы. Сейчас такой диктат исходит со стороны Казахстана. Это напоминает возврат к прошлому, к демонстрации силы. Эсен Усубалиев

Он пояснил, что Центральная Азия демонстрирует, что собственные задачи решаются без общности, не для развития региона.

«То, что происходит между КР и РК, показывает недальновидность руководства РК. Раз оно идет на откровенное давление по политическим мотивам, это говорит о многом», — добавил Эсен Усубалиев.

Все механизмы ЕАЭС используются как инструмент давления. Под предлогом санитарных норм не пускают товары. «Нам приходится прибегать к помощи третьей стороны. Для нас это Россия. Пока она не выступила как посредник. У нас нет механизмов повлиять на Казахстан. Перспективы этого объединения туманны», — считает Эсен Усубалиев.