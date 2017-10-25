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Власть

Фракция СДПК предлагает незамедлительно избрать нового спикера Жогорку Кенеша

Социал-демократы предлагают незамедлительно избрать нового спикера Жогорку Кенеша. С предложением сегодня выступил лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Он попросил включить данный вопрос в повестку дня. Депутаты его поддержали.

С 12.00 до 14.00 пройдет заседание парламентской коалиции большинства, где лидеры фракций, в нее входящих, посоветуются и объявят о своем решении. Не исключено, что на пост торага ЖК выдвинут депутата от фракции «Кыргызстан» Дастанбека Джумабекова.

Напомним, сегодня Чыныбай Турсунбеков объявил о своей отставке с поста спикера ЖК.
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