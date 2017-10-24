Спикер парламента намерен уйти с поста добровольно? Коалиция собирает заседание

Коалиция парламентского большинства собирается завтра на внеочередное заседание. Информацию подтвердили ИА «24.kg» в Жогорку Кенеше.

По данным источников, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков намерен досрочно уйти в отставку. Завтра на собрании коалиции лидеры фракций обсудят его заявление, если оно поступит.

В четверг о сложении полномочий спикер объявит сам на пленарном заседании.

В кулуарах парламента называют имя одного из предполагаемых кандидатов на пост торага ЖК, если Чыныбай Турсунбеков покинет пост. Это член фракции «Кыргызстан» Дастан Джумабеков.

В Жогорку Кенеше опровергают сведения о том, что коалиция большинства планирует переформотировать свой состав.

Чыныбай Турсунбеков пока недоступен для комментария.