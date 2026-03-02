20:48
Власть
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

Кто возглавит кыргызский футбол после отставки Ташиева

Помимо должности главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров, Камчыбек Ташиев занимал и продолжает занимать пост президента Кыргызского футбольного союза. В «большой» футбол играют сын и дочь генерала, он лоббировал открытие академии «Барселоны» в стране и, вообще, был влиятельной «крышей» для футбольного сообщества.

Поэтому после отставки с государственных должностей возник закономерный вопрос, уйдет ли Камчыбек Ташиев и из футбола тоже, что теперь будет с КФС и всем его хозяйством.

Пока все без изменений

КФС представляет страну в FIFA и AFC, распределяет международные гранты и курирует инфраструктурные проекты. По сути, это не просто спортивный орган, а крупный администратор бюджетов, недвижимости и международных связей.

На сегодня руководителем Кыргызского футбольного союза остается Камчыбек Ташиев. В структуре КФС также изменений нет.

Пресс-служба КФС

Камчыбек Ташиев стал главой Кыргызского футбольного союза в феврале 2024 года. Позиция главы КФС выборная. Решение принимается на заседании конгресса. Исполнительный комитет никого самостоятельно отправить в отставку не может. Его задача — созывать не реже одного раза в год конгресс, куда входят представители футбольных лиг, клубов, региональных ассоциаций и структур, так или иначе связанных с футболом. А уже участники конгресса отзывают или избирают председателя.

Срок полномочий Камчыбека Ташиева как председателя КФС по уставу истекает в апреле 2026-го, то есть через два месяца. Будет ли он переизбран или у союза появится новый руководитель — вопрос открытый. Пока экс-глава ГКНБ эту ситуацию никак не комментировал и о своих планах публично не рассказывал. Воздерживаются от прогнозов и другие футбольные функционеры.

Топ-триггеры

Помимо кадрового, тревожит футбольное сообщество и другой вопрос — что будет со стадионами, учебно-тренировочными базами, академиями, региональными проектами?

В последние годы в Кыргызстане футбол во многом развивался как персональный проект влияния.

Строительство, реконструкция, распределение ресурсов ассоциировались с политическим весом руководителя КФС. А им был не просто глава ГКНБ, а близкий друг президента, воспринимаемый не только элитами, но и рядовыми гражданами как второй человек в государстве практически с неограниченными возможностями.

Без миллионников: сколько стоит сборная КР по футболу на начало 2026 года

Естественно, что после отставки Камчыбека Ташиева в профессиональном футбольном сообществе появилась нервозность по поводу финансирования, сохранения темпов выделения средств, приоритетов, перераспределения бюджетов и возможной заморозки части проектов.

В самом КФС уверяют, что все футбольные объекты и команды продолжают работать в прежнем режиме. Система функционирует стабильно, без каких-либо потрясений. Спортивные чиновники кивают на Указ президента Кыргызской Республики о развитии футбола на 2026-2034 годы.

«Этот документ закрепляет стратегическую поддержку отрасли на государственном уровне и демонстрирует намерение продолжать системное финансирование и модернизацию инфраструктуры. Согласно указу, утверждена дополнительно национальная программа», — отмечают в КФС.

В союзе говорят, что считают этот указ своего рода страховкой от всяких неожиданных поворотов. А еще в футбольных кулуарах надеются, что в отношении футбола как любимого вида спорта элиты ничего не изменится.

Футбол – это больше, чем все

Так сложилось исторически и не только в Кыргызстане, что спортивные увлечения первых лиц становятся любимым занятием и для чиновников, и для бизнесменов. Например, в 90-е годы вся правящая верхушка в СНГ штурмовала теннисные корты. В большой теннис играли Аскар Акаев, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин.

Сегодня теннис отошел на второй план и передал эстафету командным видам спорта. В России и Беларуси — хоккей. Так называемая ночная хоккейная лига, в которой играют и Владимир Путин, и Александр Лукашенко. В Кыргызстане таким видом спорта стал футбол, потому что в него играет сам президент.

Именно в этом факте спортивные функционеры от любимой игры «начальника» видят большой плюс для футбола и надеются, что разворота от футбольных полей из-за отставки Камчыбека Ташиева не случится.
