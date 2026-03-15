Власть

ЦИК официально лишила Нурланбека Азыгалиева депутатского мандата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Нурланбека Азыгалиева. Решение принято 15 марта на заседании ЦИК.

Как сообщили в комиссии, основанием стало личное заявление парламентария о сложении мандата. Удостоверение депутата Жогорку Кенеша, выданное Нурланбеку Азыгалиеву, признано недействительным.

На выборах депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 17 Нурланбек Азыгалиев получил 12 тысяч 20 голосов, что составило 24,71 процента.

Следующим кандидатом по количеству голосов в этом округе является Бактыбек Чойбеков, который получил 6 тысяч 856 голосов (16,93 процента). Именно он может получить мандат после досрочного прекращения полномочий Нурланбека Азыгалиева.

Напомним, в текущем созыве парламента уже семь депутатов сложили свои полномочия: Элдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Кубанычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев, Шаирбек Ташиев и Нурланбек Азыгалиев. Еще один депутат — Жанарбек Акаев — был назначен мэром города Оша указом президента.
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Президент: Госнаграды продавали за&nbsp;$10&nbsp;тысяч, &laquo;народных&raquo; получали за&nbsp;две песни Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни
Бизнес
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
