Комитет ЖК одобрил кандидатуру Даира Кенекеева на пост вице-премьер-министра

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал кандидатуру Даира Кенекеева на пост вице-премьер-министра.

Правительство предложило его кандидатуру на пост вице-премьер-министра, который занимал погибший в ДТП Темир Джумакадыров. Даир Кенекеев, однако, будет курировать не правоохранительные органы, а реальный сектор экономики.

Даир Кенекеев родился 24 мая 1974 года в селе Озгоруш Бакай-Атинского района Таласской области. По профессии он зоотехник, работал в сфере привлечения инвестиций. С июня 2016 года — полномочный представитель правительства в Таласской области.

Напомним, 7 октября примерно в 7.30 «Тойота Лэнд Крузер», в которой находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попали в ДТП. Все трое погибли.

Вице-премьер-министр направлялся в Таласскую область КР для проверки готовности избирательных участков к выборам.