Шесть лет президентства. Какие проекты пытались реализовать при Атамбаеве

Президент Кыргызстана всегда говорил о том, что он хочет оставить сильную и развитую страну. Искренность его эмоций вызывала обсуждение чаще, нежели сами проекты.

За годы правления Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане чиновники правительства намеревались реализовать несколько крупных проектов. Что из этого получилось, решило вспомнить ИА «24.kg».

Кольцо замкнулось

Договоренность о строительстве высоковольтной линии электропередачи Датка — Кемин, благодаря которой Кыргызстан стал независимым от соседей в энергетическом плане, достигнута еще во времена премьерства Алмазбека Атамбаева.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев на открытии линии электропередачи 500 кВ «Датка – Кемин»

Стоимость проекта составила $389 миллионов 795 тысяч. Подрядчиком выступила китайская компания ТВЕА. Контрактное соглашение подписано 23 февраля 2012 года. Деньги предоставил Экспортно-импортный банк КНР.

ЛЭП строили три года. 28 августа 2015 года состоялось ее официальное открытие с участием президента КР.

Но в 2013-м над проектом нависла реальная угроза. 8 января в селе Куршаб Узгенского района Ошской области произошла массовая драка между работниками представительства китайской компании в КР и сельчанами, в которой 18 граждан КНР получили различные телесные повреждения. Энергетики и представители китайской стороны оправдывались, что инцидент не связан со строительством линии Датка — Узловая.

Фото Эрниста Нурматова. Между жителями Куршаба и работниками компании ТВЕА произошла массовая драка

Однако из-за бытовой драки срок сдачи объектов пришлось передвигать. Китайская компания и вовсе подумывала покинуть Кыргызстан. Энергетикам хватило дипломатии уговорить их продолжить работу.

Проверка на прочность уже этой зимой

В награду за энергетическую независимость ТВЕА отдали модернизацию ТЭЦ Бишкека, несмотря на то, что компания ранее теплоцентрали не ремонтировала, а специализируется больше на высоковольтных линиях. Кстати, другая компания, СМЕС, предлагала цену ниже, но за ТВЕА поручился все тот же Эксимбанк, который впоследствии и выделил $386 миллионов.

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Профильный комитет Жогорку Кенеша выступал категорически против соглашения, упрекал ОАО «Электрические станции» в недальновидности и халатности. Модернизацию столичной теплоцентрали проводили без тендера, а по прямым договоренностям. Но отраслевики были непоколебимы: таких условий, как китайская сторона, больше никто не может предложить.

Фото Султана Досалиева. Открытие ТЭЦ Бишкека после модернизации

Напряженность не спадала вплоть до сдачи проекта. Депутаты то и дело грозили вызвать на ковер чиновников правительства и китайских подрядчиков за отсутствие отчета о проделанной работе.

В августе 2017-го отремонтированную ТЭЦ сдали в эксплуатацию. О прежних недостатках уже никто не вспоминал. Предстоящей зимой теплоцентрали предстоит пройти испытание на прочность.

Мечты сбылись, но не у всех

В 2014 году российский газовый гигант «Газпром» выкупил за $1 «Кыргызгаз». Стоимость объекта символическая, потому что помимо всего газового хозяйства инвестору в нагрузку достались многомиллионные долги. «Газпром» обязался вложить 20 миллиардов рублей в развитие газовой инфраструктуры Кыргызстана в течение пяти лет, а также снизить цены на голубое топливо.

Как только «Газпром» выкупил активы «Кыргызгаза», Узбекистан расторг договор о поставках топлива на наш юг. Если ранее «УзТрансГаз» выставлял за газ необоснованную цену в $290 за тысячу кубометров, то после смены владельца и вовсе отказался сотрудничать с Кыргызстаном в газовой отрасли.

Фото Султана Досалиева. Встреча Алмазбека Атамбаева с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

Газовики сначала сетовали на то, что должны завершиться процедуры по передаче активов, а потом уже «Газпром» сможет решить проблему южного региона. Но позже чиновники признались, что российская компания не может договориться с узбекскими поставщиками, поэтому потребителей и объекты стали спешно переводить на сжиженный газ. Российская сторона, видимо, чувствуя свою ответственность, помогла финансово и выделила льготный кредит в $20 миллионов.

Позже ситуацию урегулировали.

Китайский долгострой

Строительство нефтеперерабатывающего завода в Кара-Балте началось в 2009 году. Запустить его обещали в 2012-м, потом в 2013-м, 2014-м... Китайская сторона вложила в проект более $300 миллионов, но из-за конфликтов с местным населением не могла спокойно работать.

Депутаты Жогорку Кенеша только и могли, как по первому требованию недовольных жителей создавать проверяющие комиссии.

Фото Султана Досалиева. Подписание рамочного соглашения по НПЗ «Джунда» с председателем КНР Си Цзиньпином

Китайская сторона на упреки лишь разводила руками со словами «моя твоя не понимать». В долгострое, как выяснилось, виноват языковой вопрос: на завод поставляли не то оборудование, которое заказывали. Не успев запустить завод, его тут же остановили из-за экологических нарушений.

А позже возникли проблемы и с сырьем. На НПЗ «Джунда» планировалось поставлять беспошлинную российскую нефть. При этом экспортировать произведенные из этого сырья ГСМ завод не сможет.

Есть ли жизнь без США

26 июня 2013 года Алмазбек Атамбаев подписал закон о выводе американской военной базы с территории аэропорта «Манас». Военным дали год, чтобы упаковать вещи.

О выводе американской базы Алмазбек Атамбаев заявил сразу же после апрельской революции. Между тем он добавил, что власти Кыргызстана приглашают американских коллег к сотрудничеству в реализации проекта по созданию гражданского хаба, чтобы в «Манас» летали гражданские воздушные суда, а определенные американские компании осуществляли перевозку грузов через КР.

Фото Игоря Ковалеко. Американские военнослужащие в Центре транзитных перевозок «Манас»

Международный транспортный узел, впрочем, так и не завязался. Правительство Кыргызстана даже подписало меморандум с ОАО «НК «Роснефть» о привлечении инвестиций в «Манас». Позже президент КР заявил, что российская сторона отказалась от сделки. О гражданском хабе республика пока лишь мечтает.

«РусГидро» VS Liglass Trading

В 2012 году в ходе официального визита президента России Владимира Путина подписано соглашение о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбараты-1. Президенты двух стран ударили по рукам и приступили к реализации проектов.

Тогда же, напомним, Россия простила Кыргызстану долг в $500 миллионов, а совместный проект стоимостью $410–425 миллионов решили реализовать на паритетных условиях. Стороны четко оговорили условия сотрудничества: посторонних в проект не принимают. Каскад Нарынских ГЭС — сугубо кыргызско-российское детище.

Фото Султана Досалиева. Алмазбек Атамбаев и Евгений Дод заложили капсулу под строительство Верхненарынского каскада ГЭС

Кыргызстан предоставляет водноэнергетический потенциал, огранкой которого займется Россия. Выработанную энергию планировалось экспортировать в Казахстан и Китай.

Все понимали, что проект больше политический, чем экономический, поэтому мы хвалили российскую сторону как могли.

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Но позже ситуация изменилась, и Кыргызстан решил денонсировать соглашение. Россия в ответ грозит подать в суд, чтобы вернуть вложенные $37 миллионов.

В этом году Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования провел конкурс на строительство малых ГЭС. Победителем стала чешская Liglass Trading, которая завоевала доверие кыргызских чиновников благодаря обещанию помимо мини-ГЭС достроить ВНК и погасить долги перед «РусГидро».

Однако компания оказалась настолько сомнительной, что не смогла даже выполнить данные ранее обещания. О том, что она не выплатит $37 миллионов сомов, в правительстве были убеждены, но продолжают ждать.

Фото Султана Досалиева. Подписание соглашения с Liglass Trading

Сделка с треском провалилась, а чешские бизнесмены грозят международным арбитражем, так как никто не спешит возвращать им $1,2 миллиона гарантийного взноса.

Чайная церемония для MegaCom

В завершение президентского срока реализуется еще одна сделка: Фонд по управлению государственным имуществом наконец-то вроде нашел реального покупателя на ЗАО «Альфа Телеком». Сотовая компания с черным пятном, судебными разбирательствами. Через аукцион ее продать не удалось. Не помогли и манипуляции с понижением цены. Покупатель появился путем прямых переговоров.

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Удивлением для всех стало то, что сотового оператора намерена купить гражданка России Елена Нагорная. Не крупный холдинг, не зарубежная телекоммуникационная компания, а импортер африканского чая...

После провальной сделки с Liglass Trading общественность восприняла новость в штыки. В ФУГИ же уверяют, что Елена Нагорная принципиально готова купить MegaCom и вложить в развитие компании миллионы долларов.

Во все заинтересованные органы направлены запросы об установлении личности покупателя. Чиновники осторожничают и подробностей не разглашают, не хотят поднимать шум. Не исключено, что последствия этой сделки придется разгребать уже новому президенту Кыргызстана.