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Власть

Кыргызстан хочет договориться с «Русгидро» без арбитража

Кыргызстан хочет договориться с «Русгидро» по Верхненарынскому каскаду ГЭС без международного арбитража. Об этом заявил премьер-министр страны Сапар Исаков в интервью агентству РИА «Новости».

По его словам, в 2016 году власти Кыргызстана в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. После этого «Русгидро» заявило о намерении обратиться в международный арбитраж.

«В отношении «Русгидро» вопрос не стоит об арбитражном процессе. Мы находимся на той стадии, когда говорим, что Кыргызстан в рамках денонсированного соглашения между правительствами двух стран по реализации проекта в установленном порядке, по взаимной консультации сторон будет решать вопрос с этими деньгами, которые компания вложила в проект», — заявил Сапар Исаков.

Премьер-министр сообщил, что Кыргызстан собирается все-таки инициировать аудит по этому вопросу.

Мы предлагаем провести независимый аудит. Когда любое государство выплачивает долг, оно должно провести определенные процедуры, чтобы подтвердить сумму, которую истратили. Но вопрос ни в коем случае нельзя политизировать, потому что он является хозяйственным.

Сапар Исаков

«Мы просим у компании «Русгидро», чтобы они нам дали возможность найти инвестора и ту сумму, которую компания вложила, чтобы сразу вернуть ей деньги», — заключил глава кабмина.

Напомним, что Сапар Исаков дал интервью трем российским СМИ во время официального визита в Россию на прошлой неделе.
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