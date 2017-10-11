Москва обеспокоена конфликтом между Кыргызстаном и Казахстаном

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович поделился с ИА «24.kg» мнением относительно причин возникшего противостояния между Казахстаном и Кыргызстаном и как следствием этого — напряженной ситуацией на границе, когда наблюдается скопление большегрузного и легкового транспорта, а также очередей.

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По словам аналитика, решение блокировать границу с казахской стороны вызвано риторикой Алмазбека Атамбаева, последовавшей после встречи Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабановым.

«Этот конфликт особенно печален на фоне давнего партнерства между странами, участия в ЕАЭС и ОДКБ. Однако есть все основания надеяться, что после выборов, каким бы ни был их итог, отношения начнут восстанавливаться. Президент Атамбаев не участвует в избирательной гонке, а любой новый глава государства или же премьер (если в новой политической конфигурации центр власти будет перенесен в правительство) сможет дезавуировать эту риторику или просто начать отношения с чистого листа», — считает Никита Мендкович.

Он отметил, что Москва воспринимает этот конфликт с обеспокоенностью.

«Это противостояние между членами ЕАЭС и ОДКБ, причем в вопросе движения людей и грузов, а это основы экономического союза. Все это явно указывает на обострение предвыборной борьбы в Кыргызстане. Но занимать чью-либо сторону в трениях между Казахстаном и Кыргызстаном вряд ли стоит», — полагает эксперт.

Здесь скорее вопрос верховенства права в ЕАЭС. Если «блокада» не имеет юридических основ, то ваша страна сможет добиться ее снятия через органы арбитража союза Никита Мендкович

Он добавил, что в ходе президентских выборов разрядке будет мешать и внутриполитический контекст, в рамках которого кыргызстанские политики будут вынуждены в большей мере ставить перед собой тактические задачи.

Накануне вечером пользователи социальных сетей начали сообщать о проблемах при прохождении контроля на границе Кыргызстана и Казахстана. Люди выкладывают фото и видео, на которых запечатлены огромные очереди. Некоторые граждане предположили, что трудности связаны с недавним заявлением президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в котором он рассказал о навязываемых Кыргызстану казахской властью руководителях. Официальные власти соседней республики незамедлительно напомнили нам об оказанной финансовой помощи, а сегодня на границе начались проблемы.