Президент Кыргызстана вылетел с государственным визитом в Узбекистан

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с государственным визитом в Узбекистан.
Встречать главу государства в аэропорту будет сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, мэр Ташкента Рахмонбек Усманов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.
Сегодня Алмазбек Атамбаев возложит цветы к монументу Независимости и гуманизма и посетит выставку промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана. После запланирована встреча с президентом Узбекистана в узком и расширенном составе, подписание соглашений.
Завтра Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев проведут совместный завтрак.
Напомним, в рамках визита предусмотрены бизнес-форум и выставка товаров Кыргызстана и Узбекистана. В форуме примут участие 250 бизнесменов из КР.