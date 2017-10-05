Президент Кыргызстана вылетел с государственным визитом в Узбекистан

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с государственным визитом в Узбекистан.

Встречать главу государства в аэропорту будет сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, мэр Ташкента Рахмонбек Усманов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.

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Сегодня Алмазбек Атамбаев возложит цветы к монументу Независимости и гуманизма и посетит выставку промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана. После запланирована встреча с президентом Узбекистана в узком и расширенном составе, подписание соглашений.

Завтра Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев проведут совместный завтрак.

Напомним, в рамках визита предусмотрены бизнес-форум и выставка товаров Кыргызстана и Узбекистана. В форуме примут участие 250 бизнесменов из КР.