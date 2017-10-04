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Власть

В аппарате президента Кыргызстана рассказали, зачем он едет в Узбекистан

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева рассказала журналистам, зачем Алмазбек Атамбаев едет в Узбекистан.

По ее данным, 5-6 октября состоится государственный визит главы Кыргызстана в Узбекистан. Он станет важным продолжением наметившегося за последний год интенсивного политического диалога между двумя странами. В рамках визита планируются переговоры в узком кругу и расширенном формате. В рамках переговоров будут обсуждены актуальные вопрос двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и приграничное взаимодействие. 

В данный момент рассматривается возможность запуска ряда совместных проектов в перерабатывающей отрасли, текстильной промышленности и создания логистических центров с учетом членства Кыргызстана в ЕАЭС и статуса ВСП+, который дает выход на рынки Европейского союза.

Айзада Субакожоева
В дни визита предусмотрено проведение бизнес-форума «Узбекистан и Кыргызстан — партнерство в рамках глобализации». В нем примут участие 250 крупных предпринимателей из Кыргызстана. Запланировано и проведение выставки товаров, производимых в Кыргызстане и Узбекистане. В рамках бизнес-форума и выставки будут подписаны конкретные договоры и контракты.

Президенты обсудят вопросы сотрудничества в области транспорта и энергетики. В транспортной сфере стороны собираются обсудить налаживание международных автоперевозок с участием Кыргызстана и Узбекистана, возобновление автобусных маршрутов и увеличение авиаперевозок.

Что касается сотрудничества в энергетике, то предметом для разговоров лидеров двух государств станет экспорт электроэнергии из Кыргызстана в Узбекистан и совместное строительство Камбаратинской ГЭС-1.

При этом Айзада Субакожоева подчеркнула, что речь пока не идет о каких-то конкретных договоренностях. Речь только о намерениях, изучаются все возможности и варианты.

«По итогам сентябрьской встречи глав двух государств есть конкретные подвижки. Возобновлена работа пяти контрольно-пропускных пунктов и мест пересечения границы, запущены переговоры по водохозяйственным объектам и по оставшейся части государственной границы. За последнее время описаны еще 40 километров границы. Переговоры продолжаются в соответствии с графиком», — подчеркнула Айзада Субакожоева.

В рамках визита Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев обменяются ратификационными грамотами по договору о государственной границе, который подписан 5 сентября 2017 года в Бишкеке. На уровне глав государств  будет подписана декларация об укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Стороны подпишут около 15 двусторонних документов в сфере безопасности, обороны, борьбы с экономическими преступлениями, о порядке осуществления таможенных операций при перемещении товаров и грузов, по обмену статистическими данными, сотрудничестве приграничных районов и информационных агентств.
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