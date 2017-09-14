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Власть

Скромный и умный. Кубанычбек Кулматов рассказал, почему часто меняет работу

Выдвинутый на должность главы Национального банка КР Кубанычбек Кулматов рассказал сегодня на заседании парламента, почему часто меняет работу.

Такой вопрос ему задал депутат Алмазбек Токторов.

«Когда поступает предложение, я его рассматриваю. Мне интересна сложная работа. До 2010 года я работал в Таможенной службе. За два года мы подняли поступления в бюджет с 14 до 38 миллиардов сомов. Затем я был губернатором Чуйской области, где проработал 9 месяцев. Потом пришел в мэрию. Там мы тоже провели большую работу. Фонд развития составлял всего 126 миллионов сомов, мы его в разы увеличили», - сказал Кубанычбек Кулматов.

«Кем вы себя ощущаете: кризис-менеджером, или просто президент считает, что вы хороший человек?» - спросил у него Алмазбек Токторов.

«Я больше склоняюсь к определению кризис-менеджера», - ответил Кулматов.
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