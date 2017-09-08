Правительство ответило фракции «Республика — Ата Журт» по покупке Thompson Creek.

Сегодня на заседании «РАЖ» озвучено решение о необходимости принять меры по отмене сделки компании Centerra Gold Inc. по приобретению активов компании Thompson Creek.

Отдел информационной политики аппарата правительства КР сообщает, что с момента первой эмиссии акций компании Centerra Gold в 2015 году и по сегодняшний день позиция ОАО «Кыргызалтын» остается неизменной. Правительство всегда придерживалось позиции о нецелесообразности приобретения новых активов за счет дополнительной эмиссии акций Centerra Gold Inc.

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«Члены Совета директоров компании, номинированные ОАО «Кыргызалтын», как в 2015 году, так и в 2016 году голосовали против дополнительной эмиссии акций, которая может привести к снижению доли. Однако в обоих случаях решения о проведении эмиссии и одобрению сделки по приобретению нового актива принимались решением большинства членов Совета директоров», — говорится в сообщении.

Согласно заключению юридического консультанта Baker & McKenzie, сделка осуществлена в соответствии с канадским законодательством, требованиями фондового рынка, а также в рамках соглашений от 2009 года, принятых, как известно, в апреле 2009-го правительством того периода, в состав которого входил и нынешний лидер фракции «Республика — Ата Журт» в качестве первого вице-премьер-министра КР.

Совет директоров компании Centerra Gold Inc., принимая решение о приобретении нового актива, руководствовался тем, что это позволит повысить ценность акций компании, продлить и расширить производственную деятельность по добыче золота, а также увеличить размер дивидендов, выплачиваемых акционерам компании, в том числе и ОАО «Кыргызалтын».