12:52
+28
USD 68.55
EUR 81.99
RUB 1.20
Власть

Депутаты фракции «РАЖ» советуют кабмину Кыргызстана судиться с «Центеррой»

Депутаты парламентской фракции «Республика — Ата Журт» советуют правительству Кыргызстана подать в суд на компанию «Центерра».

По словам лидера фракции Омурбека Бабанова, покупка компании Thompson Creek противоречит интересам республики. «32 процента — это блокирующий пакет акций. У нас же осталось 26,6 процента. Обратитесь в суд. Не нужно ссылаться на соглашение 2009 года. Данную сделку нужно отменить», — сказал он.

Читайте по теме
Зачем Centerra Gold купила Thompson Creek и какую выгоду получит Кыргызстан
Заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям Бектур Сагынов отметил, что члены совета директоров от Кыргызстана настаивали, что нужно избежать эмиссии, из-за которой доля КР в Centerra Gold снизилась. «Возможно, следовало взять больше кредитов. Но совет директоров принял другое решение», — сказал он.

Напомним, в июле 2016 Centerra Gold Inc. купила 100 процентов акций североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc., имеющей в активах несколько месторождений золота, меди и молибдена. В результате доля ОАО «Кыргызалтын» в компании Centerra Gold Inc. снизилась с 32,1 до 26,6 процента.
Ссылка:
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Алмамбет Шыкмаматов: Никогда нельзя закрывать рот свободным СМИ
Омурбек Бабанов пожаловался на использование админресурса
Бабанов о Liglass: У нас думают об имидже страны или мы банановая республика?
Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами
Кыргызстан не в состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах? Опрос
Кандидаты в президенты. Между учителем русского языка и «мучным королем»
Дело Омурбека Текебаева передано в суд
Омурбек Бабанов требует исключить МВД из комиссии по «Безопасному городу»
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;26&nbsp;августа&nbsp;&mdash; 1&nbsp;сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 26 августа — 1 сентября
Впервые за&nbsp;17&nbsp;лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в&nbsp;Бишкек Впервые за 17 лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек
Премьер-министр Кыргызстана выехал с&nbsp;главой МВД в&nbsp;рейд по&nbsp;дорогам Премьер-министр Кыргызстана выехал с главой МВД в рейд по дорогам
Бизнес
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
&laquo;Мобильный помощник О!&raquo;&nbsp;&mdash; бесплатное приложение для управления услугами связи «Мобильный помощник О!» — бесплатное приложение для управления услугами связи
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: получай больше, плати меньше «День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY