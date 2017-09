Депутаты фракции «РАЖ» советуют кабмину Кыргызстана судиться с «Центеррой»

Депутаты парламентской фракции «Республика — Ата Журт» советуют правительству Кыргызстана подать в суд на компанию «Центерра».

По словам лидера фракции Омурбека Бабанова, покупка компании Thompson Creek противоречит интересам республики. «32 процента — это блокирующий пакет акций. У нас же осталось 26,6 процента. Обратитесь в суд. Не нужно ссылаться на соглашение 2009 года. Данную сделку нужно отменить», — сказал он.

Читайте по теме Зачем Centerra Gold купила Thompson Creek и какую выгоду получит Кыргызстан

Заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям Бектур Сагынов отметил, что члены совета директоров от Кыргызстана настаивали, что нужно избежать эмиссии, из-за которой доля КР в Centerra Gold снизилась. «Возможно, следовало взять больше кредитов. Но совет директоров принял другое решение», — сказал он.

Напомним, в июле 2016 Centerra Gold Inc. купила 100 процентов акций североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc., имеющей в активах несколько месторождений золота, меди и молибдена. В результате доля ОАО «Кыргызалтын» в компании Centerra Gold Inc. снизилась с 32,1 до 26,6 процента.