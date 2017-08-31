Алмазбек Атамбаев считает, что выполнил миссию президента

Алмазбек Атамбаев считает, что выполнил свою миссию президента. Об этом он заявил сегодня на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости.

«Мир, согласие, стабильность – вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах. Мы заложили фундамент для экономического процветания. Кыргызстан состоялся как суверенное государство! И это, я считаю, и была моя главная задача, моя миссия как президента», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан. Алмазбек Атамбаев

«Роль нового президента будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности от каждого из нас», - отметил глава государства.