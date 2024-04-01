Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле

Оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

Голосование стало реваншем оппозиции после поражения в президентских выборах в мае 2023 года.

Действующий мэр Анкары Мансур Яваш, баллотировавшийся от Республиканской народной партии (РНП), сумел удержать пост. В Стамбуле победу также одержал действующий градоначальник и кандидат от РНП Экрем Имамоглу.

По данным Telegram-канала AZfront, правящая Партия справедливости и развития уступила оппозиционной CHP в пяти крупнейших городах:

Стамбул: 51,06 процента (CHP) / 39,6 процента (ПСР);

Анкара: 60,35 процента / 31,72 процента;

Измир: 48,89 процента / 37,1 процента;

Бурса: 47,59 процента / 38,36 процента;

Адана: 46,47 процента / 37,42 процента (TRT Haber).

Муниципальные выборы прошли в 81 провинции Турции. Оппозиция победила в 35 провинциях, правящая партия — только в 24.

Несмотря на то что муниципальные выборы в большинстве стран редко оказывают влияние на внутриполитические процессы, исход битвы за Анкару и особенно Стамбул будет иметь решающее значение для будущего всей Турции, писали Reuters и Politico еще до выборов.

Политическая карьера самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана началась с его избрания мэром этого города в 1994-м, и в 2019 году политик говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию». Однако на выборах в марте того года победу неожиданно одержал Экрем Имамоглу, он обошел ставленника Эрдогана, бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырыма. Та же участь постигла правящую партию и в Анкаре, мэрами которой с 1994-го были политики из ПСР и ее предшественницы, Партии добродетели, пишет «РБК».

«К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган своим сторонникам в Анкаре, комментируя итоги выборов, передает Anadolu.