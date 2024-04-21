Камчыбек Ташиев заявил о том, что никого из кандидатов в ЖК не поддерживает

Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в своем интервью «Кадам—MEDIA» заявил, что никого из кандидатов в Жогорку Кенеш не поддерживает.

Напомним, ряд депутатов Жогорку Кенеша были лишены мандатов за связь с Раимом Матраимовым. Теперь в Ошском, Кара-Суйском и Баткенском избирательных округах проходят выборы депутатов в парламент.

По словам Камчыбека Ташиева, до него доходят слухи о том, что некоторые кандидаты в депутаты говорят о том, что их поддерживает власть.

«Честно говоря, некоторые кандидаты, когда встречаются с населением, заявляют о том, что поддерживают нынешнюю власть. При прежних властях людям больше нравились кандидаты, которые критиковали власть. Но сейчас народ видит, изменения, происходящие в стране, и не принимают кандидатов, которые критикуют власти», — сказал глава ГКНБ.

В то же время, он призвал избирателей не верить словам кандидатов о том, что они заручились поддержкой президента и власти. И если будет доказано, что кандидаты так говорили, то они понесут ответветственность согласно закону.

«Лично я никого не поддерживал. Мы органы власти не вмешиваемся в ход выборов, и следим за тем, чтобы они прошли законно. О том, что ждет кандидатов, которые будут подкупать голоса и нарушать другие законы вы можете узнать на примере Ленинского избирательного округа, где результаты выборов были анулированы», —заявил Камчыбек Ташиев.