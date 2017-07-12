Алмазбек Атамбаев: Я на самом деле не знаю, кто станет новым президентом

«Я на самом деле не знаю, кто станет новым президентом Кыргызстана», — заявил сегодня на церемонии вручения госнаград глава государства Алмазбек Атамбаев.

Он вновь напомнил о прошедшем референдуме по внесению изменений в Конституцию КР. «Последние изменения вступят в силу в декабре 2017-го. Я не знаю, кто будет президентом, но ему будет трудно развернуть страну с установленного пути», — сказал глава государства.

«Главное — никогда не делите наш многонациональный народ по регионам и нациям. Наша сила всегда была именно в сплоченности. «Каракыргыз» переводится не «черный кыргыз», а есть и второй смысл: мощный, большой. И сейчас те, кто разделяет нашу родину по регионам, — враги. Никогда нельзя делить людей. Ни к чему хорошему это не приводит», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев, очевидно, обращаясь к кандидатам в президенты.