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Власть

В Кыргызстане прекращена проверка закона о гарантиях деятельности президента

Конституционная палата прекратила производство по делу о проверке статей 1 и 4 Закона «О гарантиях деятельности президента КР». Об этом ИА «24.kg» сообщила Клара Сооронкулова.

По ее словам, решение принято сегодня Конституционной палатой при Верховном суде. 4 мая она приняла к рассмотрению ходатайство о признании статей 1 и 4 Закона «О гарантиях деятельности президента КР» противоречащими Конституции.

Статья 4 уполномочивает генерального прокурора защищать честь и достоинство главы государства.

Клара Сооронкулова подала ходатайство. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством суд обязан был приостановить производство по делу журналистов Zanoza.kg до разрешения другого вопроса, рассматриваемого в порядке конституционного судопроизводства. Но судьи первой инстанции продолжили рассмотрение.

Однако 19 июня 2017 года в Конституционную палату поступили ходатайства от Клары Сооронкуловой, Риты Карасартовой, Нарынбека Идинова, Дины Масловой об отказе от требований и прекращении производства по делу.
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