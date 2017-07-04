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Власть

Валентина Матвиенко рассказала, что думает о евразийском векторе Кыргызстана

Председатель Совета Федерации России рассказала, что думает о евразийском векторе Кыргызстана, отвечая на вопросы журналистов по итогам рабочего визита на Иссык-Куль.

По ее словам, несмотря на то, что Кыргызстан в составе Евразийского экономического союза менее двух лет, результаты участия нашей страны в объединении уже видны.

Мы видим, что это было абсолютно правильное политическое решение лидеров пяти государств, которые решили объединиться в один союз и действовать сообща.

Валентина Матвиенко

«В Кыргызстане по итогам прошлого года ВВП вырос на 3,7 процента при практически нулевой инфляции. Кыргызстан демонстрирует сегодня хорошие макроэкономические показатели и темпы роста экономики. Думаю, что эта тенденция будет закреплена и продолжаться. Это, конечно, в первую очередь результат работы руководства страны и тружеников Кыргызстана. Но большая доля достижений есть и в том, что республика вступила в ЕАЭС», — заключила Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что у Кыргызстана и России общие взгляды на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Страны придерживаются мнения, что бороться с современными вызовами можно только сообща.
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