Валентина Матвиенко рассказала, что думает о евразийском векторе Кыргызстана

Председатель Совета Федерации России рассказала, что думает о евразийском векторе Кыргызстана, отвечая на вопросы журналистов по итогам рабочего визита на Иссык-Куль.

По ее словам, несмотря на то, что Кыргызстан в составе Евразийского экономического союза менее двух лет, результаты участия нашей страны в объединении уже видны.

Мы видим, что это было абсолютно правильное политическое решение лидеров пяти государств, которые решили объединиться в один союз и действовать сообща. Валентина Матвиенко

«В Кыргызстане по итогам прошлого года ВВП вырос на 3,7 процента при практически нулевой инфляции. Кыргызстан демонстрирует сегодня хорошие макроэкономические показатели и темпы роста экономики. Думаю, что эта тенденция будет закреплена и продолжаться. Это, конечно, в первую очередь результат работы руководства страны и тружеников Кыргызстана. Но большая доля достижений есть и в том, что республика вступила в ЕАЭС», — заключила Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что у Кыргызстана и России общие взгляды на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Страны придерживаются мнения, что бороться с современными вызовами можно только сообща.