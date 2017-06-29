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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша ушли на летние каникулы

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели на последней сессии этого года почти 40 вопросов и отправились на летние каникулы.

Стоит ометить, что одним из громких законопроектов, принятым народными избранниками до ухода, является узаконение домов, построенных на орошаемых землях до 31 июля 2009 года. Еще одним громким документом стал принятый во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за насилие в отношении несовершеннолетних. Правда, в третьем чтении документ так и не приняли.

К законодательной деятельности депутаты теперь вернутся в сентябре. До этого времени они собираются не только отдыхать, но и проводить традиционные встречи с избирателями.

Последнее пленарное заседание этого созыва традиционно заврешилось исполнением оркестром гимна Кыргызстана.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg»

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