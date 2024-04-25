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Общество

Не только пляжный отдых. Интерес к Иссык-Кулю у туристов меняется

Национальный стенд Кыргызской Республики открылся на Казахстанской международной выставке «Туризм и Путешествия» (KITF) в Алматы. Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

Нашу страну на ней представляет 13 туркомпаний, пансионатов, отелей и туристических дестинаций. География стран-участников выставки в этом году сильно расширилась, к ним, в частности, добавились Малайзия, Грузия и Азербайджан.

«Иссык-Куль остается самым популярным туристическим направлением в Кыргызстане. Но интерес к региону меняется. Если раньше зарубежных туристов привлекал в первую очередь пляжный отдых, то теперь фокус сдвигается на приключенческий туризм. Очень много запросов на активный отдых в горах, размещение в глемпингах, когда комфортное проживание организовано в условиях дикой природы. Особенно интересуются этими направлениями туркомпании из дальнего зарубежья — Южной Кореи, Китая, Индии», — отметили в фонде.

Для туроператоров Кыргызстана и остальных участников выставки KITF — удобная площадка для заключения договоров со старыми и новыми партнерами. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292613/
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