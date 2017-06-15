В ЖК недовольны, что люди смотрят не на расходы Счетной палаты, а на депутатские

«У нас к депутатам цепляются, а на расходы аудиторов Счетной палаты не смотрят», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Сегодня председатель СП Улугбек Марипов отчитывается перед депутатами об итогах работы организации за 2016 год.

Дастан Бекешев поднял вопрос о заработках аудиторов Счетной палаты.

«У нас девять аудиторов. На самом деле это очень много, потому что каждый аудитор получает хорошие деньги. Вы мне говорите, что оклад 20–25 тысяч сомов. Я посмотрел декларацию, там они указывают доход 1 миллион сомов каждый год», — отметил Дастан Бекешев.

В ответ Улукбек Марипов сказал, что уточненный оклад составляет 18 тысяч 500 сомов. При этом у каждого аудитора есть классный чин, стаж, и от этого зависит размер зарплаты. Кроме того, в году предусмотрено четыре выплаты премий. Если все сложить, то зарплата будет свыше 20 тысяч сомов.

«Надо прийти к политическому решению. 9 аудиторов — это очень много. Надо трех оставить хотя бы, чтобы это касалось будущих аудиторов. А то у нас к депутатам цепляются, а, например, на расходы аудиторов не смотрим», — возмутился Дастан Бекешев.

На это председатель СП парировал, что количество аудиторов определено Конституцией.