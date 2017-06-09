Чиновник предлагает установить платный въезд во все туристические зоны

Все туристические места в Кыргызстане должны быть платными. Об этом заявил сегодня на заседании фракции СДПК полпред в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, кто получает прибыль от установленных на въезде в природные парки и ущелья шлагбаумов.

«На въезде к Мертвому озеру стоит шлагбаум, но никто не следит за территорией. В Ала-Арчу платный вход. Кто получает прибыль? Ведь за порядком никто не следит», — отметила она.

Узарбек Жылкыбаев пояснил, что люди спокойно платят за въезд в природный парк Ала-Арча, но возмущаются, если взимают плату на Иссык-Куле. Хотя там тоже все должно быть платным.

«У Мертвого озера есть хозяева, которые установили шлагбаум. Они должны отвечать за чистоту и безопасность. В Караколе, Джети-Огузе стоят шлагбаумы. Если устанавливать платный въезд, то нужно по всей республике. Такое ощущение, что на Иссык-Куле должны быть условия семизвездочного отеля, причем бесплатно», — сказал чиновник.