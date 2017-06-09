Проблемы с посуточными квартирами на Иссык-Куле возникнут. Где, знают чиновники

Заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов рассказал депутатам фракции СДПК, где на Иссык-Куле возникнут проблемы с посуточными квартирами.

Депутат Абдывахат Нурбаев спросил, как быть людям, которые живут за счет сдачи квартир туристам. Ведь Жогорку Кенеш поддержал запрет на посуточные квартиры в жилых многоквартирных домах.

Азамат Жаманкулов ответил, что в парламент внесен законопроект, согласно которому предлагается отменить этот запрет в городах, где имеются туристические места.

«По закону квартиры в многоэтажных домах нельзя сдавать. В Бостери, Чолпон-Ате, Балыкчи возникнут проблемы. Не уверен, что поправки удастся принять к туристическому сезону», — сказал он.

Напомним, очередные поправки в недавно измененные Жилищный кодекс и Кодекс об административной ответственности предложил внести депутат Алтынбек Жунус уулу. Правительству предлагается определить туристические зоны, где граждане смогут получать прибыль от сдачи квартир-гостиниц.

В декабре 2016 года депутаты повысили штрафы за сдачу квартир в качестве гостиниц. Правонарушение влечет наложение штрафа: на граждан — в семьдесят (7 тысяч сомов), на должностных лиц — девяносто (9 тысяч сомов), на юридических лиц — семьсот расчетных показателей (70 тысяч сомов).