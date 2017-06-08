Депутаты рассматривают законопроекты без заключения правительства

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроекты без заключения правительства. Об этом сегодня на заседании сообщил Рыскелди Момбеков.

Парламент рассматривает пакет законопроектов, касающихся электронного управления, электронной подписи, информации персонального характера.

Рыскелди Момбеков отметил, что у депутатов нет заключения правительства по законопроектам. «Как депутаты будут голосовать, не ознакомившись с вопросом?» — поинтересовался он.

Спикер Чыныбай Турсунбеков обратился к докладчику Марату Аманкулову, чтобы тот дал поручение отделу. По его словам необходимо разобраться, почему нет части документов.

Несмотря на это, пакет документов все равно отправили на голосование во втором чтении.