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Общество

Защитить русский язык. В России хотят запретить использовать англицизмы

В Госдуме Российской Федерации в первом чтении приняли законопроект, ограничивающий использование англицизмов. Об этом сообщает РБК.

Депутат Александр Шолохов, представляя проект, заявил, что закон не изменит «одним щелчком то, что развивалось 40 лет» и не запрещает иностранных слов. «Никто не предлагает переименовывать вайфай», — добавил он.

Из пояснительной записки следует, что законопроект «защитит русский язык», ограничивая использование иностранных слов в сфере рекламы, при продаже товаров и в продукции СМИ по всей России. Такие слова, как coffee, fresh, sale, shop, open, будут запрещены для использования на вывесках и витринах.

Председатель комитета Госдумы Ольга Казакова отметила, что законопроект не коснется существующих торговых знаков и фирменных наименований.

Согласно действующему закону, названия на русском и иностранным языках должны совпадать по стилистике, содержанию и размещению. В пояснительной записке сообщается, что данные требования не соблюдаются на практике и «рекламные щиты, вывески, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами».

По словам Казаковой, законопроект требует доработки и ко второму чтению внесут изменения касаемо вопросов распространения законопроекта на все материалы СМИ и на существующие названия объектов в строительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319751/
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