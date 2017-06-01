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Власть

Депутат обвинила правительство в бездействии по отношению к детям с ОВЗ

Депутат Наталья Никитенко в ходе пленарного заседания обвинила правительство в бездействии по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья.

По ее словам, это наиболее уязвимая категория детей, которые нуждаются в особом внимании.

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«К сожалению, со стороны государства очень мало механизмов для поддержания реабилитационных негосударственных центров. Допустим, есть социальный заказ, но далеко не все центры получают помощь. Но есть потребность, чтобы государство как-то стимулировало такие центры, хотя бы снизив тарифы на электроэнергию и переведя их из категории «коммерческие» организации в «социальные». Этот вопрос никак не решается правительством», — сказала Наталья Никитенко.

Парламентарий обратилась в представителю правительства по поводу того, что кабмин не ратифицирует конвенцию о правах инвалидов.

«Не нужно ее бояться. Министерство финансов говорит, что денег нет, но во многих госпрограммах уже предусмотрены средства для создания единой среды, чтобы часть наших граждан не была выброшена за борт. Правительство просто не вносит в ЖК вопрос о ратификации конвенции. Я прошу дать обоснованный ответ, помимо отписок, что «денег нет», — заявила парламентарий.
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