Наталья Никитенко предлагает «Алтын Балалык» сделать здравницей для детей с ОВЗ

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко предлагает «Алтын Балалык» сделать здравницей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом она заявила на пленарном заседании.

По ее словам, забота о детях не должна быть «проходящей датой», когда только говорят красивые слова, а по сути ничего не делается для того, чтобы создать для них благоприятную и безопасную среду.

Депутат добавила, что еще два года назад предлагала, чтобы Минздрав, на балансе которого центр находится, и правительство рассмотрели возможность на базе «Алтын Балалыка» создать здравницу, где дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы летом отдохнуть, получить лечение и реабилитацию.