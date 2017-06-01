11:07
+28
USD 68.07
EUR 76.06
RUB 1.20
Власть

Депутаты предлагают отдать ресторан «Нарын» под дворец молодежи

Депутаты предлагают отдать ресторан «Нарын» под дворец молодежи. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания завила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, когда его открывали в 80-е годы, весь Кыргызстан был восхищен мощью и роскошью заведения.

В конце 2002 года сын президента Аскара Акаева с приспешниками положили глаз на здание в центре города и распустили слух, что ресторан продается, хотя его законный хозяин и не собирался этого делать. Он обращался в аппарат президента, но в январе 2004 года под давлением и угрозами вплоть до тюремного заключения ему пришлось продать акции ресторана за миллион сомов.

Ирина Карамушкина

Депутат добавила, что в 2007 году ресторан «Нарын» стоил около $5 миллионов.

«На сегодня, как мы знаем, прошла информация о том, что здание продано китайским бизнесменам, и они намерены построить там бизнес-центр», — рассказала она.

Парламентарий отметила, что даже швейцарские архитекторы считают, что снос здания — серьезный удар по культурному наследию бывших советских стран.

«Он является частью культурного наследия, он может быть отреставрирован и остаться как память о советской эпохе. У нашей молодежи нет своего дворца. Предлагаю передать здание бывшего ресторана «Нарын» под дворец молодежи», — предложила Ирина Карамушкина.
Ссылка:
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане действует банда черных риэлторов
Из-за чего увеличилось количество оползней, рассказали в МЧС
Ирина Карамушкина возмутилась тем, что лестница парламента заплевана
Ирина Карамушкина посетовала, что проиграла в суде Омурбеку Бабанову
Проверить все детдома в Кыргызстане требуют в парламенте
Не позориться и не распространять слухи требует от депутатов Алмамбет Шыкмаматов
Критика президента в соцсетях вполне допустима
Депутата от СДПК хочет лишить мандата сын Азимбека Бекназарова
Ирина Карамушкина отправила министров Кыргызстана к стоматологам
Ирина Карамушкина: Ко мне постоянно прописывают чужих мужчин
Популярные новости
Кыргызстан не&nbsp;в&nbsp;состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву Кыргызстан не в состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву
Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22&ndash;26&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 22–26 мая
Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами Депутат парламента Омурбек Бабанов недоволен биометрическими паспортами
Бизнес
Темир Сариев приглашен на&nbsp;Санкт-Петербургский международный экономический форум Темир Сариев приглашен на Санкт-Петербургский международный экономический форум
Бакыт Бакетаев: У&nbsp;Бакыта Торобаева на&nbsp;юге есть реальная электоральная поддержка Бакыт Бакетаев: У Бакыта Торобаева на юге есть реальная электоральная поддержка
День матери в&nbsp;Таласском районе отметили спортивным праздником День матери в Таласском районе отметили спортивным праздником
Смотрите до&nbsp;130 цифровых телеканалов вместе с&nbsp;O!TV Смотрите до 130 цифровых телеканалов вместе с O!TV