Депутаты предлагают отдать ресторан «Нарын» под дворец молодежи. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания завила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, когда его открывали в 80-е годы, весь Кыргызстан был восхищен мощью и роскошью заведения.

В конце 2002 года сын президента Аскара Акаева с приспешниками положили глаз на здание в центре города и распустили слух, что ресторан продается, хотя его законный хозяин и не собирался этого делать. Он обращался в аппарат президента, но в январе 2004 года под давлением и угрозами вплоть до тюремного заключения ему пришлось продать акции ресторана за миллион сомов. Ирина Карамушкина

Депутат добавила, что в 2007 году ресторан «Нарын» стоил около $5 миллионов.

«На сегодня, как мы знаем, прошла информация о том, что здание продано китайским бизнесменам, и они намерены построить там бизнес-центр», — рассказала она.

Парламентарий отметила, что даже швейцарские архитекторы считают, что снос здания — серьезный удар по культурному наследию бывших советских стран.

«Он является частью культурного наследия, он может быть отреставрирован и остаться как память о советской эпохе. У нашей молодежи нет своего дворца. Предлагаю передать здание бывшего ресторана «Нарын» под дворец молодежи», — предложила Ирина Карамушкина.