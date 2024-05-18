Стройка на месте ресторана «Нарын» в Бишкеке. Как выглядит объект сейчас

Больше года назад на месте снесенного ресторана «Нарын» в Бишкеке с помпой начали строительство нового современного комплекса. Ради возведения объекта закрыли тротуар и одну из полос движения на улице Шопокова.

На сегодня на месте стройки по-прежнему вырыт только котлован и совсем немного техники и рабочих.

Напомним, на месте ресторана «Нарын» собирались построить инновационный отель на 296 номеров, жилые апартаменты на 444 квартиры, торговые площади и подземный паркинг на более 1,2 тысячи машин.

Проект оценивали в $321 миллион.

Его реализуют международные компании — филиал ТОО Feb group, Hyper Partners, ARIYA, Core Architecture и строительная фирма Gurgoli (Турция).

Инвесторы обещали закончить объект в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию он мог бы дать примерно 2 тысячи 100 рабочих мест.

Одним из инвесторов является Хабибулла Абдукадыр — герой расследований о коррупции на кыргызстанской таможне. Президент Садыр Жапаров

, что приглашал в Кыргызстан представителей мировых, брендовых пятизвездочных отелей, которым будут выдавать земельные участки и делать послабления по определенным видам налогов сроком пять лет.