Стройка без вывесок: на месте «Нарына» возводят Bishkek City

В центре Бишкека на месте снесенного ресторана «Нарын» продолжаются строительные работы. Как сообщалось ранее, на участке, расположенном на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова, возводится многофункциональный комплекс Bishkek City.

Как передает журналист 24.kg, территория полностью огорожена, на площадке работает техника. На данный момент уже возведено основание в несколько этажей для будущего бизнес-центра — выполнены бетонные работы.

Здание легендарного ресторана «Нарын», открывшегося в советское время и считавшегося архитектурной достопримечательностью города, было снесено в мае 2017 года. Объект имел статус памятника архитектуры, но был исключен из соответствующего перечня решением городских властей.

По данным СМИ, инвестором проекта выступает частная компания, планирующая построить на месте ресторана современный коммерческий комплекс с гостиницей, офисами и торговыми площадями. Однако, несмотря на прошедшие годы, темпы реализации остаются невысокими — на конец 2025 года объект все еще не вышел на фазу активного строительства.

В мэрии Бишкека ранее заявляли, что застройщик имеет все необходимые разрешения. Тем не менее проект вызывает вопросы у архитекторов и общественности, поскольку место строительства находится в центральной исторической части города, где особенно остро стоит проблема плотной застройки.

По данным СМИ, главный инвестор — предприниматель Хабибула Абдукадыр, связанный с крупными инвестициями и расследованиями о контрабанде в Центральной Азии. Он был замечен на церемонии закладки капсулы под строительство на данном участке. В опубликованных материалах семью Абдукадыра называют «теневыми инвесторами», через которые осуществляется контроль над крупными проектами в регионе.

Журналисты, посетившие площадку, отмечают: на объекте убраны все вывески и таблички, а работы ведутся без публичного обозначения заказчика или подрядчика. Напомним, Минстрой обязал все строительные объекты размещать информацию на фасадах о ходе строительных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348948/
просмотров: 1152
