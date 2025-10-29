Стройка без вывесок: на месте «Нарына» возводят Bishkek City

В центре Бишкека на месте снесенного ресторана «Нарын» продолжаются строительные работы. Как сообщалось ранее, на участке, расположенном на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова, возводится многофункциональный комплекс Bishkek City.
Как передает журналист 24.kg, территория полностью огорожена, на площадке работает техника. На данный момент уже возведено основание в несколько этажей для будущего бизнес-центра — выполнены бетонные работы.
По данным СМИ, инвестором проекта выступает частная компания, планирующая построить на месте ресторана современный коммерческий комплекс с гостиницей, офисами и торговыми площадями. Однако, несмотря на прошедшие годы, темпы реализации остаются невысокими — на конец 2025 года объект все еще не вышел на фазу активного строительства.
В мэрии Бишкека ранее заявляли, что застройщик имеет все необходимые разрешения. Тем не менее проект вызывает вопросы у архитекторов и общественности, поскольку место строительства находится в центральной исторической части города, где особенно остро стоит проблема плотной застройки.
По данным СМИ, главный инвестор — предприниматель Хабибула Абдукадыр, связанный с крупными инвестициями и расследованиями о контрабанде в Центральной Азии. Он был замечен на церемонии закладки капсулы под строительство на данном участке. В опубликованных материалах семью Абдукадыра называют «теневыми инвесторами», через которые осуществляется контроль над крупными проектами в регионе.
Журналисты, посетившие площадку, отмечают: на объекте убраны все вывески и таблички, а работы ведутся без публичного обозначения заказчика или подрядчика. Напомним, Минстрой обязал все строительные объекты размещать информацию на фасадах о ходе строительных работ.